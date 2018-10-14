Ertuğrul Özkök: O burkalı kadın meğer...

Türk yetkililer Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü söylerken Suudi yetkililer ise iddiaları reddediyor.

10 Ekim'de Sabah gazetesi, Suudi Arabistan Konsolosluğu’ndaki cinayet için gelen 15 kişilik 'tetikçi' ve 'temizlikçi' ekibinden birinin olduğu iddia edilen fotoğraf yayımladı. 1971 doğumlu Salah Muhammed A. Tubaigy'a ait olduğu ileri sürülen fotoğrafta kişinin arkasında burkalı bir de kadın bulunuyor.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök önceki gün, "Bu kadın kim? Girerken yüzü açıldı mı, çıkarken de aynı adamın yanında mıydı?" diye sordu. Yazar Özkök, konuyu emniyetin araştırdığını yayımlanan fotoğrafın güncel olmadığını bildirdi.

"Tubaigy Suudi Arabistan adli tıbbının başında"

Muhammed A. Tubaigy'ın gelen ekibin en önemli ve kilit ismi olduğunu aktaran Özkök, Tubaigy'ın Suudi Arabistan adli tıbbının başında olduğunu yazdı. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı araştırma sonucu söz konusu fotoğrafın o gece değil, 2013 yılında çekildiği ortaya çıktı. Muhammed A. Tubaigy’nin arkasındaki burkalı kişinin kim olduğu bilinmezken Tubaigy soyadını taşıdığı iddia edildi.

"Bu kişi hakkında emniyette 'özel bir kayıt ve bilgi' mevcut mu?"

Yazar Ertuğrul Özkök, bu gelişmeler ışığında, "Sabah gazetesinin kaynağının verdiği öteki 15 kişinin yayınlanan fotoğrafları da acaba o gece mi çekildi? Polisin elinde bu kişinin eski bir fotoğrafı bulunduğuna göre acaba daha önceden bu kişi hakkında 'özel bir kayıt ve bilgi' mevcut muydu?" sorularını yöneltti.

Özkök'ün "O burkalı kadın meğer kimmiş" başlığıyla yayımlanan yazısı için TIKLAYIN