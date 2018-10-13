Sayısal Loto çıldırdı! 2. kez devretti...

Sayısal Loto sonuçları belli oldu... Çarşamba günü yapılan çekilişte olduğu gibi bu akşam yapılan çekilişte de 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 2. kez devretti.

Milli Piyango İdaresi MPİ Sayısal Loto çekilişi her hafta çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. Bu hafta ki çekiliş yani 13 Ekim cumartesi çekilişi sonrası Sayısal Loto sonuçları belli oldu. İşte, MPİ Sayısal Loto sonuçları 13 Ekim Cumartesi...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 13 EKİM (CUMARTESİ ÇEKİLİŞİ)

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında her hafta Çarşamba ve Cumartesi günü yapılan çekilişlerin ardından belli oluyor. Çekilişler MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanıyor. Saat 21.15'teki çekilişin hemen ardından bu hafta ki son Sayısal Loto sonuçları da belli oldu.

İşte; MPİ Sayısal Loto sonuçları 13 Ekim Cumartesi: 18 - 19 - 28 - 30 - 36 - 39

Tıpkı çarşamba günü olduğu gibi bu akşam yapılan çekilişte de 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 2. kez devretti.