Göçmen faciasıyla ilgili 4 gözaltı

DHA - İZMİR'in Karaburun ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 8 kişinin cesedine ulaşılan ve 1 kişinin de 28 saat yüzerek sağ kalmayı başardığı olayla ilgili geçişi organize ettikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen çarşamba günü yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin battığı ve 8 kişinin cesedine ulaşılan olayla ilgili olarak, 28 saat yüzerek hayatta kalmayı başaran Irak uyruklu göçmen Mıhabat İsmael Ali'nin (30) verdiği bilgiler doğrultusunda çalışma başlattı. Polis, kişi başına 500 dolara anlaşıldığını ve göçmenlerin İstanbul'dan İzmir'e getirildiğini belirledi. İzmir'de göçmenleri karşılayan, 1 gece burada konaklamalarını sağladıktan sonra Foça ilçesine götüren 4 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, İstanbul'dan gelen göçmenleri teslim aldıklarını ve Karabağlar ilçesindeki iki evde 1 gece boyunca misafir ettiklerini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, tekneyi kullanan kişinin ise deniz yolu taşımacılığı konusunda hiçbir belgesinin ve tecrübesinin olmadığı ortaya çıktı.

Denizde kaybolan 26 kaçak göçmeni arama çalışmaları sürüyor.