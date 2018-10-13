TSK: "Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesine 12 Ekim'de düzenlenen hava harekâtında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi."
13 Ekim 2018 09:11
TSK: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Kuzey Irak'a düzenlenen operasyon hakkında açıklama.
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