Diyanet'ten okul öncesine dini eğitim hazırlığı

ŞEYMA PAŞAYİĞİT - CUMHURİYET - Diyanet İşleri Başkanlığı, okuma yazma dahi bilmeyen 4-6 yaş grubundaki çocuklar için düzenlenen Kuran Kursu eğitim programlarını yeniledi.

“MEB’den rol çalma”, “Okullarda değil de camilerde eğitim verilmesine dair bir çalışma” şeklinde yorumlanan programda çocuklara “camiyi seviyorum” şarkısı ezberletilecek, performans ödevi olarak “cami maketi” yaptırılacak, “Besmele, Kelime-i Tevhid, Kelime-i Şehadet” kavramları öğretilecek. Çocuklar, “sabır” ünitesi kapsamında “İsteklerini erteleme”, “Gerektiğinde sırasını bekleme”yi öğrenecek, “dinin direği namaz” şiirini okuyacak, “Taha’nın İlk Cuma Namazı Hikâyesi” ve “Merve Oruç Tutmayı Öğreniyor” etkinlikleri yapılacak.

Diyanet'e para dayanmıyor! Rekor bütçe

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2013 yılından bu yana 4-6 yaş hizmet eden Kuran kurslarının bu eğitim öğretim yılına ilişkin ders planı yayınladı. Yaklaşık 130 bin öğrenciye ulaşan kurslarla dini eğitim vermeye hazırlanan Diyanet , MEB’in okulöncesi öğretmenleri için hazırladığı materyallerden de kurslarda yararlanılmasını istedi.

Çocuklara ‘sabır draması’

Müfredata göre; 4-6 yaş arası çocuklar, “Allah razı olsun, elhamdülillah, çok şükür” gibi ifadeleri öğrenecek. Çocuklar, “Camiyi seviyorum şarkısı” söyleyecek, “Müslüman doğru olur” şiiri okuyacak, “Namaza hazırlık” ve “Namaz kılma uygulaması” yapacak. En büyükleri altı yaşında olan çocuklar, “sabır” ünitesi kapsamında “İsteklerini erteleme”, “Gerektiğinde sırasını bekleme”, “Allah’ın sabırlı davranmayı sevdiğini bilme”, “Sabırlı olmanın olumlu sonuçlarını fark etme”, “Sabırlı olmanın Allah’ın sevdiği davranışlardan olduğunun farkına varma”, “Sabırlı olmayı gerektiren durumlara örnekler verme” gibi “kazanımları elde edecek.” “Sabır draması” ve “Sabır mikrofonu” başlıklı performans ödevi yapacak.

‘Cami maketi de yapacaklar’

Kurstaki çocuklar; “dini mekânlarımızı seviyorum” ünitesi kapsamında “dinin direği namaz” şiiri okuyacak, namaza hazırlanacak ve namaz kılacak. Çocuklara performans ödevi olarak “Cami maketi” yaptırılacak. Çocuklar, “Kur’an-ı Kerim’in özel bir kitap olduğunu fark etme”, “Kur’an-ı Kerim dinlemeyi sevme”, “Kur’an-ı Kerim’e saygı davranışlarını bilme”, “Kur’an-ı Kerim öğrenmeye istekli olma”, “Besmele ve anlamını söyleme”, “Kelime-i Tevhit ve anlamını söyleme”, “Kelime-i Şehadet ve anlamını söyleme” gibi “kazanımları” elde edecek. Kur’an-ı Kerim’i Tanıyorum” ünitesinde yer alan “Besmele, Kelime-i Tevhid, Kelime-i Şehadet” gibi kavramları öğerenecek.

‘Taha’nın Cuma’sı, Merve’nin orucu’

Yaşları 4 ile 6 arasında değişen çocuklar, İslam’ın beş şartını bilecek. Namazı öğrenmelerinin yanı sıra “Taha’nın İlk Cuma Namazı Hikâyesi” ve “Merve Oruç Tutmayı Öğreniyor” etkinlikleri yapılacak. Ekim ayından itibaren Kuran’ı tanımaya başlayacak olan çocuklar, “Ayetü’l-Kürsi’yi ezbere okumak kazanımı” gibi başlıkları altında tam 15 adet dua ezberleyecek. 24 Mayıs’ta tamamlanacak olan kursta, okuma-yazma bilmeyen çocuklar, Kuran’dan bölümler okuma seviyesine gelecek.

Diyanet MEB’den rol kapıyor

Pedagojik gelişimini tamamlamayan çocuklar için bilim insanlarının yaptığı araştırmalara örnek veren Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, şunları söyledi:

“O yaş grubu çocuklar için kavram karmaşasına yol açacağı açık. Dini değerler adına bir şeyler öğretmede bu kadar geri kalmış olan Diyanet ’in bilimsel eğitim alması gereken çocukları, cami eğitimi çekme girişimidir. Bir alternatif yaratıyorlar. Biz MEB’i bu konuda uyardık. Şu anda Diyanet , MEB’ten rol kapıyor. Ondan önce davranmaya çalışıyor. Okullarda değil de camilerde eğitim verilmesine dair bir çalışma bu. Biz kesinlikle karşıyız.”