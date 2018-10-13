İsraf tam gaz devam ediyor! 5 milyonluk araç aldılar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu 15 arazi aracı ve 2 Mercedes marka otobüs satın aldı. Araçlara 5 milyon 378 bin lira ödedi.

DENİZ AYHAN - SÖZCÜ - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), Başbakanlık genelgesine aykırı olarak 5 milyon 378 bin liraya lüks ve yabancı marka araçlar aldı. Sayıştay'ın hazırladığı rapora göre, bu araçlar arasında herbiri 212 bin lira olan 15 adet arazi aracının yanı sıra, tanesi 894 bin 368 lira olan Mercedes otobüsler de var.

BTK, kurumda 55 araç olduğunu ancak bunlardan 43'ünün ekonomik ömrünü doldurduğu için yeni araç alındığını bildirdi. Yerli marka araçların, ihtiyaçlarını karşılayacak teknik özelliklere sahip olmadığını da savundu.

Sayıştay ise bu savunmaya, “Alınacak araçlar lüks ve gösterişten uzak olmalıdır. Türkiye'de ihtiyacı karşılayacak nitelikte araç imal edilmektedir” cevabını verdi. Araçların alındığı dönemde BTK'nın başında Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Ayşe Betül Sayan Kaya'nın kardeşi Ömer Fatih Sayan bulunuyordu. Sayan, halen Ulaştırma Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Sayıştay'ın 2017 denetim raporlarına göre BTK, Başbakanlık genelgesine aykırı olarak 15 adet VW Tiguan 2.0 Highline arazi binek araç aldı ve toplam 3 milyon 181 bin 610 lira ödedi. Ayrıca 2 adet Mercedes Benz Intouro ve bir adet Mercedes Benz Tourismo otobüse de 2 milyon 196 bin 815 TL verildi.

GÖRÜŞ ALINMAMIŞ

Sayıştay raporunda ise “Yasa hükümlerine göre edinilen taşıtların, muayyen ve standart tipte, lüks ve gösterişten uzak, ucuz ve ekonomik olanlardan temin edilmesi şarttır. İhtiyaçların yerli ürünlerden karşılanması da ekonomimiz açısından önem taşımaktadır'' denildi. Sayıştay, araç alımlarında; Kalkınma Bakanlığı'nın görüşünün alınmadığını da tespit etti.