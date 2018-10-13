Korkutan yangın: Alevlerin arasında kaldı

DHA / Yangın, saat 02.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 75120 Sokak'taki müstakil evde çıktı. 2 katlı evin terasında bulunan odadan yükselen dumanları fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Yangın sırasında terastaki odada bulunduğu ve alevlerin arasında kalarak yaralanan Hüseyin Köklüce, itfaiye erleri tarafından çıkartıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köklüce, tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için uzman itfaiye erleri ve olay yeri inceleme polisleri, çalışma başlattı. Polisin, yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.