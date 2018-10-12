Rahip Brunson özel uçakla ABD’ye gidiyor

DHA / İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, ülkesine dönmek üzere eşi Norine Brunson ile birlikte Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Brunson çiftine ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier'ın da bulunduğu yetkililer eşlik etti. Brunson çifti havalimanına CIP bölümünden giriş yaptı.

Burada kendisini bekleyen özel uçağa binen Brunson ABD'ye doğru yola çıktı.