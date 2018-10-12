12 Ekim 2018 18:02

İstanbul'da hastanede yangın!

İstanbul'da hastanede yangın!
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.
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Çocuk acil bölümünde çıktığı belirtilen yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.

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