Rahip Brunson hakkında kafa karışıklığını bitiren görüntü

Reuters haber ajansı Rahip Brunson'ın mahkeme çıkışı sonrası havalimanına gittiğini ABD'ye gitmek için uçakta olduğunu belirtmişti.

Reuters geçtiği son dakika haberde, "Rahip Brunson ABD'ye gitmek için uçakta" denildi.



BRUNSON'IN AVUKATI: EVİNE GİDİYOR



Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt da Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Şu anda evine gidiyor, bu gece ABD'ye dönebilir" dedi.

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BRUNSON, EVİNE GELDİ

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, saat 18.10'da Alsancak semtindeki evine geldi. Brunson, araçtan inip hızla evine girdi.

ELEKTRONİK KELEPÇE CİHAZINI ALIP AYRILDILAR



Denetimli Serbestlik Bürosu ekipleri, Rahip Brunson' un evinden elektronik kelepçe ve elektronik sinyal cihazını alarak ayrıldı.

KARAR ÖNCESİ ABD'DEN HAVALANMIŞ

NTV canlı yayınında Çiğili Havalimanı'nda bir uçağın ABD'li rahibi beklediği iddia edildi. Bir uçağın Brunson'ı beklediği iddiasının avukatı İsmail Cem Halavurt tarafından da teyit edildiği kaydedildi.

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