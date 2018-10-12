İstismarla suçlanan Nihat Doğan hakkında karar

Özden ATİK / İstanbul, DHA - İstanbul'da 11 ve 16 yaşlarındaki iki kız kardeşi evinde alıkoyduğu iddia edilen türkücü Nihat Doğan hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı.

Savcılık, kızların ailesinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle Nihat Doğan hakkındaki soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.

Türkücü Nihat Doğan hakkında 11 ve 16 yaşındaki kız kardeşlerin babasının şikayeti üzerine "iki kız çocuğunu alıkoyduğu" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Ailenin ve çocukların ifadesini alan savcılığın, Nihat Doğan hakkındaki şikayetlerden vazgeçilmesi üzerine takipsizlik kararı verdiği öğrenildi.

İki kız çocuğunun ailesi, Nihat Doğan'ın çocuklara harçlık vererek evine çağırdığını ve kızlarına 45 dakikadan fazla ulaşamadıklarını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Şikayeti üzerine polis merkezinde ifade veren Nihat Doğan ise iddiaları reddetmişti.