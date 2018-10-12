Brunson'ın avukatından ilk açıklama!

Karar sonrasında konuşan Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, kararı temyize götüreceklerini söyledi.

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, dava sonuçlandıktan sonra, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, kararı değerlendirdi.



"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN GERİLMESİNE GEREK YOKTU"

Avukat Halavurt, "Türkiye ile ilişkilerin gerilmesine gerek yoktu. Bu kabul edebileceğimiz bir karar değil, temyiz edeceğiz. İtiraz haklarımızı haklarımızı kullanacağız. Keşke tutuksuz şekilde yargılanabilseydi. Karar bizim için süratli oldu ama hazırlığımızı yapmıştık. Bu sonucun olabileceğini tahmin ediyorduk" dedi.



"BRUNSON DURUMU ANLAMAYA ÇALIŞIYOR"

Halavurt, gazetecilerin "Brunson kararı nasıl karşıladı?" sorusu üzerine, "Brunson durumu anlamaya çalışıyor. Ben ona özgür olduğunu söyleyince anladı ve sevindi" dedi.

"BRUNSON HEMEN GİDER Mİ?"

Halavurt gazetecilerin, "Brunson hemen gider mi?" sorusu üzerine de "Gider diye düşünüyorum. Burada artık bir güvenlik sorunu da oluştu onun için. Uçak hazırlanıncaya kadar evinde bekleyecek. Uçak ayarlandığında gidecek" dedi.



"DEVLETİN BİLECEĞİ BİR İŞ"

Gazetecilerin, "Ayrıca bir güvenlik temin edilir mi?" sorusuna Halavurt, "Bu, devletin bileceği iş" dedi.

Avukat Halavurt, Brunson'ın saygın bir din adamı olarak neredeyse iki yıl özgürlüğünden mahrum kaldığını, aile ve sosyal düzeninin bozulduğunu söyleyip, "Oysa kendisi Türkiye'de kalmak isteyen biriydi. Bu, onu belli ölçüde üzüyor" dedi.