12 Ekim 2018 16:24

ABD Konsolosluk tercümanı için flaş karar!

ABD Konsolosluk tercümanı için flaş karar!
ABD Konsolosluk tercümanına tahliye çıkmadı.
+ A -

Paylaş

DHA - Mardin'de "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu Politik İşler Danışmanı ve Tercüman Hamza Uluçay'ın davasında tahliye talebi reddedildi.

Çok Okunanlar

Güncel