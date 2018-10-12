ABD Konsolosluk tercümanı için flaş karar!

DHA - Mardin'de "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu Politik İşler Danışmanı ve Tercüman Hamza Uluçay'ın davasında tahliye talebi reddedildi.