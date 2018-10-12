DHA - Mardin'de "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu Politik İşler Danışmanı ve Tercüman Hamza Uluçay'ın davasında tahliye talebi reddedildi.
12 Ekim 2018 16:24
ABD Konsolosluk tercümanı için flaş karar!
ABD Konsolosluk tercümanına tahliye çıkmadı.
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