Rahip Brunson hakkında istenen ceza belli oldu

Savcı mütalasında Rahip Brunson hakkında adli kontrolün kaldırılmasını istedi.

10 YIL HAPİS İSTENDİ

Öte yandan Savcı, mütalasında Rahip Brunson hakkında 10 yıl da hapis cezası istedi.

Brunson davasındaki tanık ifade değiştirdi

SAVCI ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıktı.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve öğlende verilen aranın ardından tekrar devam edilen davanın duruşmasında, savcı Brunson hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

Rahip Brunson: Türkiyeyi seviyorum, beraatimi istiyorum

KARAR İÇİN DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Rahip Brunson davasında mahkeme heyeti, karar verilmek üzere duruşmaya ara verdi.

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