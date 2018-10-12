Ünlü aşçı Refika Birgül’e pirinç davası

Ünlü aşçı Refika Birgül yerli bir bakliyat markasının paketli pirincinin arkasını göstererek ürünün yurt dışından gelmesiyle ilgili yorum yapması davalık oldu.

Televizyon ve sosyal medyada, yemek programlarıyla tanınan Refika Birgül, sunduğu bir programda ithal ürünü de olan yerli markanın paketinin arkasını göstermesine firma tepki gösterdi. Firma, programda markalarının gözüktüğü ve zarara uğradıkları gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme ise davayı reddetti.

Televizyon ve sosyal medya da kendi adıyla hazırlayıp sunduğu yemek programlarıyla tanılan Refika Birgül'ün yaptığı bir programda yerli malı tüketimini teşvik ederek, bazı paketli gıda ürünlerinin markalarının göstermeden menşei kısımlarını göstermesine firma tepki gösterdi. Birgül, üretimin yerli mi yabancı olduğunu gösterdiği programda logolarının görüldüğünü iddia eden yerli bakliyat firması konuyu yargıya taşıdı.

“MARKANIN İTİBARINI ZEDELİYOR”

Firma, Bakırköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak paylaşımın durdurulması ve kaldırılmasını talep etti. Firma, açtığı davada Refika Birgül'ün gereksiz yere ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak paylaştığı paylaşımlarda yabancı ülke menşeli ürünlerini haksız yere kötülediğini markanın itibarını büyük ölçüde zedelediğini kaydetti.

“YÜZDE 10 İTHAL ÜRÜN SATIYORUZ”

Dilekçede ayrıca, yüzde 10 ithal ürün sattıklarını ve yaşadıkları bu olayla sanki ürünlerinin bütününün ithal olduğu izlenimi uyandırılarak şirketin büyük ölçüde maddi ve manevi zarara uğramasına neden olduğunu vurguladı. Şirket açtığı davada uğradığı maddi ve manevi zararını talep hakkının saklı tutulmasını ve paylaşımlara erişimin engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini istedi.

“DAVA REDDEDİLDİ”

Refika Birgül'ün avukatı Feyza Altun mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, “Müvekkil başka bir yayınında da aynı markanın mercimeğini alırken menşei kısmında Türkiye yazan ürünü eline alarak ‘yurdumun vatanımın mercimeğini alıyorum' diyerek kameralara göstermiştir. Söz konusu programda yapılan paylaşımlar halkı korur ve çiftçi yanlısıdır. Bu nedenle kötü niyet söz konusu değildir” dendi. Bakırköy 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim hükmün gerekçesinin sonradan açıklanacağını belirterek davanın reddine karar verdi.

“BİZİM İÇİN YERLİ MALI KULLANMANIN ÖNEMİ VATANINA SAHİP ÇIKMAKLA EŞDEĞERDİR”

Davanın sonrası açıklama yapan Refika Birgül, “Bizim için yerli malı kullanmanın önemi atanına sahip çıkmakla, can ile eşdeğerdir. Ve memleketine üreticisine sahip çıkmak yerli üretmek, tüketmek hep mühimdi. Bizim bakliyatlarımızın Avrupa'ya satılıp, halkımıza daha düşük kaliteli ve eski rekolte yedirilmesi hiçbirimizin içine sinmiyor zaten memleket üretimine, tarımına sanayisine, esnafına zanaatkarına sahip çıkmak hepimizin görevidir'' diye konuştu.

“YERLİ MALI TEŞVİKİ YAPTI”

Refika Birgül'ün avukatı Feyza Altun ise, “Müvekkilim herhangi bir markayı da kötülememiş sadece yerli malı tüketilmesi konusunda bilinçlendirici paylaşımlar yapmıştır. Böyle bir dava açılmasını ise, bu sesi bastırmaya yönelik olarak algıladık. Şirket, müvekkilime defalarca paylaşımını kaldırmasını telkin etmiştir. Herkes hukuki sınırlarda kendi sosyal medya hesabını yönetmekte hürdür, kimse müdahale edemez. Kaldı ki ticaret yapan, tanınan veya marka değeri olan her şahıs ve kurum hukuka uygun olarak yapılan eleştiriye de açık olmak zorundadır” açıklamasında bulundu.