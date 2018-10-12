İstanbul Barosu'nda seçim bu hafta

Ercan Küçük/ Aydınlık İstanbul Barosu’nda seçim heyecanı başladı. Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak Genel Kurul öncesinde adaylar, vaatlerini ve ekiplerini anlatarak avukatlardan oy istemeye başladı. 13-14 Ekim’de yapılacak Genel Kurul’da yeterli çoğunluk sağlanamazsa, 10 adayın yarışacağı seçimler bir hafta sonra 21 Ekim’de düzenlenecek. Seçim öncesinde adaylar, vaatlerini anlattı.

DURAKOĞLU YENİDEN ADAY

Mevcut Başkan Mehmet Durakoğlu, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubundan baro başkanlığına yeniden adaylığını koydu. Durakoğlu seçimi kazandıkları taktirde gelişen teknolojinin imkanlarından yararlanacaklarını, yeni bir avukatlık modeline yönelik çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Aydınlık’a konuşan Durakoğlu, İstanbul Barosu’nun Beyoğlu’nda bulunan merkez binasını yenilediklerini, staj eğitim merkezini yeni binaya taşıdıklarını ve ikinci sosyal tesislerini açacaklarını anlattı. Endüstri 4.0’a da değinen Durakoğlu, projeleri ve baronun geleceği hakkında şunları söyledi:

“Dijitalleşme ve yapay zeka gibi değişikliklerin mesleğimizi ciddi bir şekilde etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu alanda da yeni bir avukatlık modelinin doğacağını öngörüyoruz. Genç meslektaşlarımızın adapte olmalarını sağlayabilecek projeler üretiyoruz.”

ADAYLAR NELER DİYOR?

Başar Yaltı (Avukat Hareketi): “Türkiye’de temelde eksik olan şey hukuk güvenliğidir. Avukatlıkla, avukatlığın onuruyla, sorunlarıyla ilgili çözümler üreterek, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, insan hakları kavramlarına bağlı olarak adil yargılama hakkını bir araya getirecek bir modeli geliştirerek ortaya çıktık. Cumhuriyetimiz ve hukuk mücadelemiz ve öte yandan da mesleğimizin gereklerini yerine getiren bir hareketiz. Bağımsız, çağdaş, toplumcu bir hareketiz. Hukukçuların daha dik durması gerektiğini söylüyoruz. “

Bağımsız Aday Çiğdem Koç: “Türkiye’de yargı diye bir şey yok. Önce, gerçek bir yargının kurulması, hukuk ve adalet ilişkisinin mümkün olan en doğru şekilde yaşatılması gerek. Düşman ceza hukukundan, haksızlıkların ötekileştirilmesinden ve adil yargılanma hakkının ihlal edilmesinden hepimiz payımıza düşeni alıyoruz. Bu nedenle, İstanbul Barosu’nun böyle bir yargının inşasında temel rol üstlenmesi zorunludur.”

Hasan Kılıç (Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu): “Avukatsız yargı özlemi var şu anda. Biz buna dur diyeceğiz. Kimsenin avukatın hak ve hukukunu elinden almasına izin vermeyeceğiz. Ekonomik olarak da koşullarını iyileştirmemiz gerekiyor. Her avukat bir güçtür. Biz o gücün toplam yansıması olacağız. Meslektaşlarımızın eğitimiyle ilgili akademi çalışması, sürekli eğitim merkezi kuracağız. Bilim kurulunu oluşturuyoruz. Baro konseyini kuracağız. Etik kurulu oluşturup, meslek ilke ve kurallarımızı yeni baştan güncelleyeceğiz. Adliyelerde kılcal damarlar gibi heryere ulaşan İstanbul Barosu oluşturacağız. 25 başlık altında projelerimiz var.”

Gökhan Ahi (Avukat Hakları Grubu): “Avukat hakları odaklandığımız nokta. Avukatın güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Avukatların sorunları aynı. Baroyu meslek örgütü olmaktan daha yüksek bir noktaya taşımamız lazım. Baroyu etkin bir lobi örgütü olarak görmek istiyoruz. Avukatın haklarını her platformda savunan etkin bir lobi gücü olmak istiyoruz. Hukuka aykırılıkları tespit edip ilgililerin önüne koyması gerekiyor. “

Kaptan Yılmaz (Milliyetçi Avukatlar Grubu): “Kurullarımızı, adaylarımızı ön seçimle belirledik. Avukatlıkta politik manipülasyona ve gelir makasının açılmasına izin vermeyeceğiz. Çoğunluğu oluşturan genç meslektaşların çalışandan, ‘ortak’lara geçişini avukatlar arası eşitlik için zorunlu görüyoruz.”

Cem Kaya Karatün (Ortak Hedef Platformu): Avukata neden ihtiyaç var? Bunun en başta tespit edilmesi lazım. Sorunlara çözüm bulmak baronun işidir. Baro meclisini baro konseyini artırmamız lazım. Bizim üstünde önemle duracağımız, avukatın işini rahatça yapabilmesi.”

‘SAVUNMANIN GÜCÜNE İNANIYORUM’

Diğer adayların farklı kanallardan yaptıkları açıklamalar da şöyle :

Talat Canbolat (Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi): “Sorunları; siyasî, ideolojik, dini ayırım gözetmeksizin, grupçuluktan uzak, ehliyeti ve liyakatı esas alan, Cumhuriyet’in değerlerine bağlı tüm meslektaşlarımızla birlikte çözeceğiz.”

Eren Keskin (Özgürlükçü Hukukçular Platformu): “Hukuk mücadelesinin hiçbir baskı döneminde son bulmadığı gibi bugün de son bulmamıştır. Avukatlar biat etmeyecek ve mücadeleyi kesintisiz bir biçimde sürdürecektir.”

Bağımsız Aday Fikret İlkiz: “İstanbul Barosu Başkanlığına aday olmamım nedeni avukatlık mesleğine ve savunmanın gücüne olan inancımdır. Savunmanın gücü, hukuk ve adalet için tüm meslektaşlarımın ve tüm grupların desteğini istiyorum ve mücadelemizin başarısı için olmazsa olmaz bir destek olarak görüyorum.”