İslahiye'nin işlek caddeleri ile cami önlerinde, elindeki sopayı sağa sola vurarak görme engelli gibi davranıp dilenen Sevda K.'yi tanıyan esnaf, zabıtaya haber verdi. Zabıta ekibi, esnafın şikayeti üzerine çalışma yaptı. Ekipler, caddede Sevda K.'yi yakaladı. Kendisini bırakması için ekiplere yalvaran Sevda K., hakkında işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Sevda K.'nin son 15 günde dilencilik yaparken 6'ncı kez yakalandığı belirtildi.
12 Ekim 2018 13:56
Engelli gibi davranıp dilenirken 6'ncı kez yakalandı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, görmek engelli gibi davranarak dilenen Sevda K. (32), son 15 günde 6'ncı kez zabıta tarafından yakalandı.
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