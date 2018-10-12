'Okula gidiyorum' diyip çıktı: 1 haftadır kayıp!

TOKAT'ın Niksar ilçesinde 5 Ekim'de okula gitmek üzere evinden ayrılan ortaokul öğrencisi Göknur Çakır'dan (12) bir haftadır haber alınamıyor.

DHA - Niksar ilçe merkezinde, İsmetpaşa Mahallesi'nde oturan Fatma-Güven Çakır çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan ortaokul 3'üncü sınıf öğrencisi Göknur Çakır, geçen hafta cuma günü "Okula gidiyorum" diye evden ayrıldı. Ancak Göknur akşam eve dönmedi. Bunun üzerine ailesi kızlarının eğitim gördüğü İhsan Karatay Ortaokulu'na giderek öğretmenlerden bilgi aldı. Göknur'un okula gitmediğinin bildirilmesi üzerine telaşlanan aile, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, Göknur Çakır'ın bulunması için çalışma başlattı. İlk aramalarda herhangi bir ize rastlanmazken, ailesi özel bir televizyon kanalındaki kayıp programına başvurdu. Programa bağlanan bir tanığın, çocuğun Erbaa ilçesinde iş başvurusu yaptığı iddiası üzerine, polis ekipleri bölgede yoğunlaştı.