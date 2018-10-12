Konsoloslukta gizemli görüntü

Konsolosluk konutunun bulunduğu bölgeye gelen bir araçtan inen beyaz önlüklü bir kişi konsolosluk konutuna girdi. İçeri giren kişinin kim olduğu ve ne için geldiği henüz öğrenilemedi.

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Cemal Kaşıkçı'yla ilgili bekleyiş sürüyor. Konsolosluk binasındaki hareketliliğin aksine sessizliğin hakim olduğu konutta ise bu sabah esrarengiz bir olay yaşandı. Konsolosluğa ait bir araç konutun önüne geldi. Basın mensuplarını fark eden araç bina önünden uzaklaştı. Bir süre sonra geri gelen araç konutun kapısına yanaştı. Araçtan üzerinde beyaz önlük bulunan bir kişi inerek binaya girdi. Kimliği henüz belirlenemeyen bu kişinin kim olduğu ve konuta ne için geldiği merak konusu oldu.