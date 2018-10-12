Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Brunson iddiası

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, “Evine döneceğinden çok umutluyum” açıklamasına FOX TV haber spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Portakal, "ABD’li yetkili hem bırakılacağını hem sonrasında Brunson’un pılısını pırtısını toplayıp ülkesine döneceğini umuyor. Bu söylediğine göre, tarifeli uçakla gidecek hali yok ya, uçağı da gönderilmiştir kanımca" diye yazıp çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, yaklaşık 2 yıllık tutukluluğu “sağlık sorunları” gerekçe gösterilerek cezası geçen 25 Temmuz’da ev hapsine çevrilen ABD ’li rahip Andrew Craig Brunson, bugün 4. kez daha hâkim karşısına çıktı.

PILISINI PIRTISINI TOPLAYIP...'

Ünlü haber spikeri Fatih Portakal'dan rahibin serbest kalacağı iddialarına yorum geldi. Portakal Twitter'dan şunları yazdı;