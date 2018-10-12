11 yıl sonra yeniden: Festus Okey

Hürriyet/ İsmail Saymaz -NİJERYALI Festus Okey’in 11 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi’nde bir polis tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin davada 11 yıl sonra başa dönüldü. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Okey’in ağabeyinin davaya katılmasını reddeden mahkeme kararının bozularak, kimlik bilgisi ve DNA raporları alındıktan sonra karar verilmesi gerektiğine hükmetti.

Yerel mahkeme, Okey’in ailesine ulaşma gerekçesiyle yaklaşık dört yıl vakit kaybederken, dört yıl sonunda aileye gönüllü avukatlar bulmuştu. Fakat mahkeme, avukatların sunduğu DNA raporunu dikkate almaksızın karar vermişti.

Davanın taşındığı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararında, Okey’in nüfus kaydının İnterpol Daire Başkanlığı tarafından Nijerya’dan istenebileceği, ağabey Tochukwu Gameliah Ogu’ya ait DNA raporu üzerindeki imzaların gerçek kişilere ait olup olmadığının Güney Afrika Cumhuriyeti’ne sorulabileceği ifade edildi. Ogu’dan yeniden DNA örneği alınıp Okey’in kardeşi olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan görüş istenebileceği vurgulanarak şöyle devam edildi: “Ogu’nun maktülün kardeşi olup olmadığının tespit edilebileceği ve sonuca göre katılma talebi hususunda kesin karar verilebileceği gibi, kardeşi olmasının anlaşılması halinde maktulün gerçek kimlik bilgilerinin bu yolla da tespit edilebileceği anlaşıldığından yerel mahkemece araştırmalar yapılmadan hüküm kurulması isabetsizdir.”

Festus Okey davası 11 yıl sonra silbaştan

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, bozma kararına uyarak, 12 Aralık’a duruşma günü verdi. Ogu tarafından Nijerya’da yapılan DNA raporunun gönderilmesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına karar verildi. Okey’in kardeşini bulan ve müdahilliğini alan avukat Alp Tekin Ocak, “Mahkeme bize boşu boşuna yılları kaybettirdi. Gerektiği gibi yargılama yapmadılar. Müdahilliğimiz yok yere reddedildi” dedi.

2007’DEN BERİ SÜRÜYOR

Okey, 20 Ağustos 2007’de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Taksim’de gözaltına alındı ve Beyoğlu Emniyeti’nde öldürüldü. İlk soruşturma tutanağını sanık polis Cengiz Yıldız’ın hazırladığı, Okey’e ateş edilme mesafesini kanıtlayacak olan kanlı gömleğin ise hastanede kaybedildiği anlaşıldı. Beyoğlu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dört yıl boyunca ölenin Okey olup olmadığını araştırdı. Nijerya’ya gönderilen yazının yanlış makama gönderildiği ortaya çıktı. İkinci gönderim işlemi, İngilizce değil, Arapça olduğu için geri çevrildi. Kasım 2011’de gönüllü avukatlar, Okey’in Nijerya ve Güney Afrika’daki ailesini buldu. Kardeşi Tochukwu Gameliah Ogu’nun müdahilliğini üstlenen avukatlar, taraf olabilmek için mahkemeye başvurdu. Fakat mahkeme, 13 Ocak 2011’deki kararında, talebi reddetti. Yıldız, ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan dört yıl iki ay hapse çarptırıldı.