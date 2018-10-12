Rahip Brunson duruşmasında flaş gelişme!

İzmir’de 'FETÖ ve PKK adına suç işlediği', casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, 4. kez hâkim karşısına çıktı.

Ankara-Washington hattında kriz haline gelen davada seyir değiştirecek gelişmeler yaşandı. Davada Büşra, Levent Kalkan ve Serhat isimli tanıklar aleyhte verdikleri önemli ifadeleri geri çekti.

Rahip Brunson, geniş güvenlik önlemleri altında mahkemenin görüleceği salona getirilirken, kampüs çevresinde de güvenlik önlemleri alındı.

Duruşmada neler oluyor?

10.35: Duruşma başladı.

10.45: Son bir haftadır süren düşüşünü bugüne de taşıyan dolar/TL, 5,8328 ile yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu seviyeden yeniden yönünü yukarı çeviren kur, 5.9866 seviyesine kadar yükseldikten sonra saat 10:45'te 5.96 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 artışla 6.9120'den işlem gördü.

12.05: Duruşmada tanıkların dinlenmesine geçildi. Bu bölümde 4 tanık dinlendi ve yüzleştirme yapıldı. Dinlenen tanıklardan birisi ifadelerini değiştirdi.

NTV Ege Temsilcisi Merih Ak, davaya ara verilmeden önce yaşananları şöyle anlattı:

"Yaralanan terör örgütü üyelerinin İzmir’e getirildiği ve John Folder’ın hastanesinde tedavi edildiği iddiası vardı. Büşra da bunu ilk kez duyuyorum dedi. Diana Helen Fowler’ın Brunson’ın kilisesinin üyesi olduğu ve çıkmadığı yönünde iddialar vardı. Mahkeme başkanı nereden bildiğini sordu. Büşra da, gazeteden okudum dedi. Bunun üzerine 'Hangi kiliseye gittiğini bilmiyorum’ diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimine katılan darbecilerin Alsancak'taki dua evinde saklandığı iddia edilmişti. Yılmaz Demircan'ı çağırdı bugün heyet, o da "Bu evde sadece Korelileri gördüm" dedi. Mahkeme başkanı Levent Kalkan'a döndü. O da, "Ben böyle bir şey söylemedim, beni yanlış anlamışsınız" dedi. Dikkat çekiciydi.

AGİT, Brunson'ın yardımcısı olarak görülüyor. Kalkan bu iddiada bulunmuştu. PKK'nın bombacısı olduğunu, dağda eylemlere katıldığını öne sürmüş ve Volkan Sürer'den duyduğunu söylemişti. Sürer de, "Ben aslında ondan duymuştum bu iddiayı" dedi.

Hakim, Levent Kalkan'a döndü, o da "Ben ondan duymuştum bu iddiayı, çok şaşırdım" dedi. Sürer, ifadesinde "Ben bombacı, bomba, terörist falan görmedim" dedi.

Davanın temelini oluşturan bu noktalar (15 Temmuz ve PKK) dayanaklardı. Bu iddialar boşa çıkmış gibi duruyor.

Bugün söz savunma makamında. Mahkeme ara vermeden önce savunmanın ilk tanığını dinledi. Manisa'da bir kilise derneğinin başkanı. Gizli tanık Serhat vardı, Brunson'ın Manisa'da cemaat oluşturup para topladığını, bu paraların PKK'lılara, FETÖ'cülere dağıtıldığını iddia ediyordu. Savunmanın tanığı, "Böyle bir şey yok, ben şahit olmadım" dedi.

12.35: Duruşmaya 1 saat ara verildi.

DURUŞMAYA TEKRAR BAŞLANDI

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddia edilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına saat 12.30'da ara verildi. Verilen öğle arasının ardından duruşmaya, saat 14.00 sıralarında yeniden başlandı.

Ayrıntılar gelecek.