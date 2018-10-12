Brunson davası başladı: 4'üncü kez hâkim karşısında

İzmir’de, 'FETÖ ve PKK adına suç işlediği' ve 'casusluk yaptığı' iddiasıyla tutuklanan ve cezası daha sonra ev hapsine çevrilen ABD'li pastör Andrew Craig Brunson'un İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davası başladı.

35 yıl hapis cezasıyla yargılanan pastör Brunson, kritik duruşma için sabah saat 05.30 sıralarında ev hapsinde bulunduğu İzmir’deki dairesinden polis araçları eşliğinde alındı.

Brunson, İzmir’den Aliağa’ya götürüldüğü esnada özel harekat polisleri de eskort görevinde bulundu.

ABD'den Brunson'a yakın takip

İDDİANAMEDE HANGİ SUÇLAMALAR VAR

FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016’da tutuklanan ABD’li rahip Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson’un "din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı" belirtildi.

Brunson’ın FETÖ’nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği de iddiaları da iddianamede yer aldı.