Atatürk resmini silme operasyonu

Rabia Yılmaz/ BİRGÜN- Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan Kepez Ortaokulu’nda anaokulu sınıfı mescide çevrildi. Atatürk resimleriyle boydan boya kaplı koridor duvarları yeşile boyandı.

Okul Müdürü Barış Kaplan iddiaları yalanlayarak, “İmam hatiplerin uygulama sınıfları, mescit değil. Bir ara tadilat yapılmıştı. Ama okulun her yerinde Atatürk resimleri var” dedi. Ortaokulda önceki yıllarda anaokulu olarak kullanılan salon, ibadethaneye çevrildi. Yerleri halıyla kaplanan salonun duvarlarındaki Arapça yazılar da dikkat çekti. Diğer bir skandalın ise, okul koridorlarında yaşandığı görüldü. Önceki halinde Atatürk resimleri ile kaplı olan kolonların yeşile boyandı.



‘Yasal işlemleri yaptırırım’

‘Bir hayırsever tarafından okulun yan tarafına yeni bir anaokulu binası yaptırıldığını’ dile getiren Okul Müdürü Barış Kaplan, şöyle konuştu: “Okulumuzun içerisinde anaokulu yok. Dolayısıyla şu an 3 tane okulumuz var. İmam hatip, ilkokul ve ortaokul. Dolayısıyla mescit diye bir şey yok, imam hatiplerin uygulama sınıfları var. İmam hatip olan her okulda da zaten var. Bakanlığın da malum bu konuda yazısı var. Hatta okullarda mescit açılmasına dair de Milli Eğitim Bakanlığı’nın yazısı bulunuyor. Telefonda size bilgi vermek gibi bir sorumluluğum yok zaten. Böyle bir haber yapılırsa da, ben hem gazete hem de veli hakkında gerekli yasal işlemleri yaptırırım.”

‘Tadilat ve tamirat yapılmıştı’

Okul koridorlarındaki Atatürk resimlerinin kaldırılmasını da sorduğumuz Müdür Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Okul bir tadilattan ve tamirattan geçti ama arkadaşlar neyi kastediyorlar bilmiyorum. Okulumuzda Atatürk resimleri var. Her sınıfta, hatta benim arkamda da önümde de var. Neden bahsettiklerini bilemiyorum. Okulun girişinde de Atatürk resimleri boy boy var. Okulumuzda Atatürk’e karşı herhangi bir mevzu yok. Atatürk’ü biz de seviyoruz. Bizim Atatürk’e karşı eylemimiz yok. Seviyoruz ve izinden gidiyoruz. Milli Eğitim camiası da siyaset camiası da bizi bilir. Bizim hiç kimseyle alıp veremediğimiz bir mevzumuz yok. Yaptığımız işi Milli Eğitim’in yönetmeliği çerçevesinde sağlıklı bir şekilde yaparız. Durum bundan ibaret.”

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Niyet belli

Eğitim alanındaki gericileşmeye dikkat çeken Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk ise şunları dile getirdi: “Eğitim kurumları olması gereken okullarda, ibadethanelerin açılması kabul edilemez. Bu dönüşüm zihinlerdeki niyeti ve anlayışı açıkça ortaya koyuyor. Bu tür yollarla bilim ortadan kaldırılmak isteniyor. Ancak bizler, çocukları karanlığa teslim etmeyeceğiz.”