12 Ekim 2018 08:58

Acı haber bu sabah geldi!

Acı haber bu sabah geldi!
İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısından etkilenen vatandaşlardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Adliyede yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında karbondioksit kaçağı meydana gelmesi sonucu gazdan etkilenen 29 kişiden, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören taşeron işçi Salih Ataoğlu (47) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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