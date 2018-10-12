Öğretmenler camiye çağrıldı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Müftülüğü arasında yapılan protokol çevresinde öğretmenlerin camilerde vaaz ve hutbe vermesi istendi.

Mustafa Kömüş/ BİRGÜN- İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü bu işi yapabilecek öğretmenlerin dün mesai bitimine kadar iletilmesi gerektiği ifade edildi.



İlçelere yazı gönderildi

İlçe milli eğitim müdürlükleri de okullardan bu öğretmenlerin kendilerine yönlendirilmesini istedi. Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullara gönderdiği yazıda “İstanbul Müftülüğü ile yapılan protokol çerçevesinde İmam Hatip Liselerindeki meslek dersi öğretmenleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinden camilerde vaaz verip hutbe okuyabilecek öğretmenlerimizin bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır” dendi. Yazının devamında ise “Müdürlüğünüz bünyesindeki öğretmenlere gerekli duyurunun yapılması ve bilgilerinin 11/10/2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Din Öğretimi Şubesine gönderilmesini hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” ifadeleri kullanıldı.

Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullara gönderdiği yazıda ise şunlar dendi:

“İstanbul Müftülüğü ile yapılan protokol çerçevesinde: okullarınızda görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinden camilerde vaaz. verip hutbe okuyabilecek öğretmenlere duyurulması ve okul müdürleri gözetiminde öğretmenlerin bilgilerinin 11/10/2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Din Öğretimi Şubesine gönderilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”