Ders kitaplarında skandal ifadeler!

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, ders kitaplarında sağlık çalışanlarına yönelik şiddete örtülü destek verildiğini ifade etti.

CHP’li Emir önergesinin gerekçesinde, Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 14 Mayıs 2012 – 01 Nisan 2018 tarihleri arasında 68 bin 375 şiddet vakasının kayıtlara geçtiğini aktardı. Emir, kayıtlara geçen vakaların 20 bin 736’sı sağlık çalışanlarının fiziki şiddete maruz kalmalarıyla sonuçlandığını, bu fiziki şiddetin zaman zaman ölümle sonuçlandığını, sunulan verilerin sağlıkta şiddet vakalarına önleme konusunda, toplumun tüm kesimlerinin işbirliğinin önemini anlattığını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca ortaokul 6. ve 7. sınıflara dağıtılan sosyal bilgiler kitaplarında doktorlar üzerinden yapılan örneklemeler adeta sağlıkta şiddeti teşvik eden anlamlar taşıdığını ifade eden Emir, Sosyal Bilgiler 6. ve 7. sınıf ders kitaplarında konuların olumsuz doktor davranışları üzerinden işlenmesine tepki gösterdi.

İddiasını örnekler üzerinden anlatan Emir önergede şu ifadelere yer verdi:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında ‘Ağrıları için hastaneye giden Ahmet amcanın, doktorun ilgisizliği ve özensizliği nedeniyle tedavisinin doğru yapılmadığı, ancak bir başka hekime gittiğinde meramını anlatarak doğru tedaviyi aldığını’ anlatan bir okuma parçasına yer verilmiştir. Yine ortaokul 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında bilgi edinme hakkı kullanımında hastayla ilgilenmeyen doktorun BİMER üzerinden şikâyet edilmesi örneği kullanılmıştır. Meslekte olumsuz örneklerin var olduğunun bilincindeyiz. Ancak ülkemizde sağlıkta şiddetin ulaştığı boyutlar göz önünde bulundurulduğunda, her iki ders kitabında da örneklemelerin olumsuz hekim davranışları üzerine oturtulması, doktorlarımıza karşı önyargının eğitimin daha ilk basamaklarında çocuklarımızın hafızalarına yerleştirilmesine neden olabilecek bir yapıdadır.

Emir önergesinde şu soruları sordu:

*Herhangi bir meslek üzerinden örnekleme yapılabilecekken niçin doktor örneklerine yer verilmiştir?

*Sağlıkta şiddetin ulaştığı boyutlar dikkate alınarak; doktorlarımız üzerinde olumsuz algı oluşturabilecek örneklemeler ders kitaplarından çıkarılacak mıdır?

*Sağlıkta şiddeti önlemeye katkı olarak Bakanlığınızca okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri kapsayacak bir planlamanız var mıdır?

*Emir’in gündeme getirdiği kitaplarda yer alan örnekler şöyle: