Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşı hakkında karar

Ağustos ayı sonundan bu yana Türkiye’de tutuklu bulunan Almanya vatandaşı Hüseyin M. hakkında tahliye kararı verildi. "Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin M.'nin avukatı Erdal Güngör, davanın bugünkü ilk duruşmasında müvekkilinin tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

Güngör, müvekkilinin yurt dışına çıkmasına izin verildiğini belirterek, Almanya’nın Braunschweig kentinde yaşayan müvekkilinin Almanya’ya seyahat etmekte özgür olduğunu söyledi. Tahliye kararında müvekkilinin sabıkasının bulunmamasının rol oynadığını kaydeden avukat Güngör, davanın görülmeye devam edileceğini ve bir sonraki duruşma tarihinin 9 Nisan 2019 olarak belirlendiğini aktardı.

Güngör, 42 yaşındaki müvekkiline 2014 ve 2015 yıllarında Facebook üzerinden Erdoğan'a hakaret ettiği suçlaması yöneltildiğini söyledi. Duruşmada Ankara’daki Almanya Büyükelçiliği’nin hukuk ve konsolosluk hizmetleri bölümünün yöneticisi de hazır bulundu.