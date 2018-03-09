Bu illerde yaşayanlar dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Dün yurdun dört bir yanı sağanak yağışa teslim oldu.

Bugün için de Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi. Son hava durumu bilgisine göre; Yağışların Ordu, Giresun, Hakkari, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Trabzon'da etkili olması bekleniyor. Sel tehlikesine karşı da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Peki bugün hava nasıl olacak! İşte 9 Mart için son hava durumu raporu...

Hava durumu raporuna göre; birçok il sağanak yağışın etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bolu, Düzce, Eskişehir, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Elazığ çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin ve Rize'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Ordu, Giresun, Hakkari, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Trabzon'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA DURUMU RAPORU

Hava sıcaklığı ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli olarak (30-60 km/sa), güneydoğu kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.