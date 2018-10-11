O çeteye operasyon: Yurt dışına kaçıracaklardı

İstanbul'dan Avrupa ülkelerine tarihi eser kaçakçılığı yapan ve aralarında havacılık şirketi sahibinin de bulunduğu 27 kişilik çete çökertildi.

NİHAT ULUDAĞ - HABERTÜRK / İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize bir şekilde yurt dışına tarihi eser kaçıran bir çeteyi takibe aldı.

ARALARINDANDA İŞ ADAMI VE ANTİKACILAR DA VAR

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, kaçakçılık polisi, aralarında havacılık sektörüyle ilgili bir şirket sahibi ve antikacıların da bulunduğu 27 kişi kıskıvrak yakalandı.

PAHA BİÇİLEMEYEN ESERLERE EL KONULDU

Yürütülen operasyonda, örgütlü bir şekilde yurt dışına kaçırılmak istenen çok sayıda tarihi esere de el konuldu. Eserlerin arkeolojik açıdan paha biçilemez nitelikte olduğu öğrenildi.