Arda Turan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Başakşehirli futbolcu Arda Turan şarkıcı Berkay ile Emirgan'daki bir eğlence mekanında tartışma yaşamış ve burnunu kırmış ardından Berkay'ın tedavi olduğu hastanede şarkıcıya silah çekmişti. Olayda kullanılan silahı polise teslim eden Arda Turan emniyetteki ifadesinde "Ben de şikayetçiyim" dedi.

Mynet'te yer alan habere göre olayda kullanılan silahı polise teslim eden Arda Turan ifadesinde "Ben de şikayetçiyim" dedi. Silahını incelemede olduğu kaydedildi.

Arda Turan, eğlence mekanında burnunu kırdığı Berkay'ın tedavi için gittiği Ulus'taki hastaneye saat 05.30 sıralarında gitti. İkilinin Check-up servisi önünde tekrar tartıştıkları bu sırada Arda Turan'ın silahının ateş aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatılmıştı.