Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara'nın kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunmalıdır" denildi.
11 Ekim 2018 17:59
Meteoroloji'den Marmara için uyarı!
METEOROLOJİ, Marmara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
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