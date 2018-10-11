TEM'de korkunç kaza! 5 yaralı

TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile minibüs çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu belirtilirken yol trafiğe kapandı

Kaza saat 17.00 sıralarında Ankara istikametinde meydana geldi. TIR ile bir servis minibüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlanıyor. Olay yerine gelen ambulanslar yaralılara müdahale ediyor.