Kaza saat 17.00 sıralarında Ankara istikametinde meydana geldi. TIR ile bir servis minibüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlanıyor. Olay yerine gelen ambulanslar yaralılara müdahale ediyor.
11 Ekim 2018 17:30
TEM'de korkunç kaza! 5 yaralı
TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile minibüs çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu belirtilirken yol trafiğe kapandı
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