'Hamile çocuklar' sorunu ile ilgili kritik açıklama

“İSTANBUL Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5 ayda yaşları 18’in altında 115 hamile çocuğun başvurduğu gündeme gelmişti” denilen açıklamanın devamında şöyle denildi.

Bir hastanede bir yılda bin 260 gebe çocuk!

“Hastanede o zamanın haberlerine konu olan 5 aylık sürede kayıt altına alınan hamile çocuk sayısı 115 değil, 158’dir. 34’ü için adli birimlere bildirimde bulunulmuş, 124 çocuk için ise herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır. Soruşturma neticesinde Sağlık çalışanlarının bazıları ve o dönemin hastane yöneticileri çeşitli cezalar aldılar.”

BİR YIL İÇİNDE BİN 260 HAMİLE ÇOCUK!

Açıklamanın devamında, konunun ortaya çıkmasını sağlayan Sosyal Hizmet Uzmanı İclal Nergiz’in görev yerinin değiştirildiği hatırlatılarak “

“Bakanlığın soruşturma raporu sonucuna Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde 2016 yılında 1260 çocuğun hamileliği tespit edilmiştir, bu çocukların 64’ü 15 yaş altındadır. Evet, bir yıl içerisinde bir hastanede 1260 çocuk hamileliği… Bakanlığın raporunda ortaya çıkan bu tablo, çocuk cinsel istismarında çok vahim ve çok korkunç bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu ne yazık ki göstermektedir” denildi.

‘KARAR VE RAPOR ÇOK AÇIK’

Açıklamanın devamında “Sağlık Bakanlığının raporunda; ‘İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin bağlayıcı hükmüne de atıfta bulunularak “18 yaş altı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun olmasın, tüm adölesan gebelerin adli makamlara bildirilmesi gerekmektedir’ denilmektedir. Bu son derece önemli ve kritiktir. Bakanlık raporu ve Mahkeme kararı bu konudaki keyfi yorumları ortadan kaldırmaktadır. Sağlık Bakanlığı öncelikli olarak, daha önce hazırlayıp birimlere gönderdiği hukuk görüşü yazısını düzelterek tüm hastanelere ve tüm yöneticilere göndermeli; uygulamanın buna uygun yapılmasını sağlamalıdır” denildi.