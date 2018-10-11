İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerine ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 635 güvenlik korucusunu görevden uzaklaştırdı.
11 Ekim 2018 14:06
Yüzlerce korucu görevden alındı!
İçişleri Bakanlığı çok sayıda koruyucuyu görevden aldı.
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