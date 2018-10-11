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11 Ekim 2018 14:01
İstanbul'da okul'da yangın! Öğrenciler tahliye ediliyor
İstanbul Bahçelievler'de bir ortaokulda elektrik panolarında yangın çıktı. Öğrenciler okul dışına çıkarıldı.
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İstanbul'da okul'da yangın! Öğrenciler tahliye ediliyor
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