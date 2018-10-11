İstanbul'da okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi

İstanbul Bahçelievler'de bir ortaokulda elektrik panolarında yangın çıktı. Öğrenciler okul dışına çıkarıldı.

Alper KORKMAZ- Taner YENER- İSTANBUL DHA Bahçelievler Şirinevler'de bulunan Şair Zihni ortaokulu'nda yangın çıktı.

Elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Okulda bulunan yaklaşık 900 öğrenci tahliye edildi. Rahatsızlanan bazı öğrenciler itfaiye tarafından taşınarak ambulansa konuldu.

Öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin yarım saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle öğrenciler evlerine gönderildi. Rahatsızlanan öğrencilerin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.