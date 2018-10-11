Bir hastanede bir yılda bin 260 gebe çocuk!

Serkan Alan/ GAZETE DUVAR - Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı soruşturma raporuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) açıklama yaptı. Raporda, aynı hastanede 2016 yılında bin 260 çocuğun hamile kaldığı bilgisi yer aldı.

İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2017 yılının ilk 5 aylık sürecinde, yaşları 18’in altında 115 çocuğun hamile olduğu kurumda çalışan sosyal hizmet uzmanı İclal Nergiz’in çabasıyla ortaya çıkmıştı.

Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili hazırladığı soruşturma raporunda 2017’nin ilk beş ayında 115 değil 158 çocuğun gebe kaldığı ortaya çıktı. Raporda, aynı hastanede 2016 yılı genelinde hamile oldukları tespit edilen çocuk sayısının ise bin 260 olduğu belirtildi. Bu çocukların 64’ü ise 15 yaşın altında…

‘11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), bakanlığın raporunu gündeme getirerek, ‘AKP’nin Çocuk Karnesi’ başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

33 DOKTOR ve 2 SOSYAL HİZMET UZMANI KUSURLU BULUNDU

SES Genel Merkez binasında yapılan açıklamayı SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden okudu. Raporun detaylarını paylaşan sendikanın tespitleri şu şekilde sıralandı:

– 2016 yılı genelinde hamile bırakıldıkları tespit edilen çocuklarla ilgili gerekli işlemler için 33 doktor ve iki sosyal hizmet uzmanı kusurlu bulundu. Hastanenin sosyal hizmet birimine bildirimde bulunmama veya 15 yaşın altındaki çocuklar ile ilgili adli vaka dosyası hazırlamama nedeniyle kusurlu bulunan doktorlara çeşitli düzeylerde disiplin cezaları verildi.

– 11 doktor ve iki sosyal hizmet uzmanı için ise disiplin cezası yanında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

– Dönemin hastane başhekimi Ali Gedikbaşı hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Hakkında dava açılan dönemin başhekim yardımcısı Akif Akça’nın da “kusurlu” olduğu tespit edilerek puan cezası verildi.

SES: DİĞER HASTANELER DE ARAŞTIRILSIN

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan raporun detaylarının ilgili kurumlarla paylaşılmasını isteyen SES’in talepleri şu şekilde sıralandı:

BENZER ARAŞTIRMALAR YAPILMALI: Bir yılda hastaneye yapılan çocuk gebe başvurusunun rakamları çok ciddi bir durumu ortaya sermektedir. Tabloyu tam olarak açığa çıkartmak için diğer hastaneler için de benzer bir araştırma yapılmalı; çocuklarla ilgili durum ve yapılan işlemler tespit edilmelidir. Sonuçlar kamuoyuyla ve gerekli kurumlarla paylaşılmalıdır.

ACİL OLARAK HAREKETE GEÇİLMELİ: Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere, çocuğun cinsel istismarının ortadan kaldırılması için acil olarak harekete geçilmeli, çocukların korunması öncelik olarak alınarak, çocukların istismardan korunacağı bir sistem için alarma geçilmeli, kapsayıcı politikalar oluşturulmalıdır.

TASARININ TAMAMI GERİ ÇEKİLSİN: Çocuk istismarına ilişkin hazırlanan ve çocukların cinsel istismarı suçuna ilişkin değişiklikler öngören ve daha önce Meclis’e gelen ancak geri çekilen yasa tasarısı istismarı önlemekten uzaktır, istismarı daha da derinleştirecek düzenlemeler içermektedir. Bu tasarının yeniden Meclise getirileceği bilinmektedir. Bu tasarı tamamen geri çekilmeli, bunun yerine bu alanda yıllardır çalışan kurumların birikimi bilgisi ve önerisi dikkate alınarak bir çalışma yapılmalıdır.

ÇOCUKLARIMIZI BU KARANLIĞA TESLİM ETMEYECEĞİZ: Bu tabloyu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Çocuklarımızı bu karanlığa teslim etmeyeceğiz. Bizler sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak bu alanda mücadele eden kadın örgütleriyle birlikte, çocuklarımızın barış içinde, özgürce çocukluklarını yaşayabilecekleri, çocuk olabilecekleri, her türlü istismardan korunacakları, çocuğun üstün yararının her şeyden önde tutulacağı temel haklara ayrımsız, eşit ulaşabilecekleri bir dünya için karanlıkla mücadeleyi sürdüreceğiz.