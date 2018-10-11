Turkey gidiyor Turkish geliyor

Hürriyet- TURİZM sektörünün uzun yıllardır beklediği müjdeli haber Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy tarafından açıklandı.

TÜRK Hava Yolları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde 2019’dan itibaren, Türkiye’nin gözde turizm merkezleri, Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum-Milas havalimanlarından yurtdışında 11 ülkedeki 34 noktaya toplam 67 frekans tarifeli sefer düzenlenecek. Yeni dönemle birlikte turist sayısından ziyade nitelikli turist önem verildiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, THY ile birlikte başlatılan ‘Direkt Turizm Hamlesi’nin ayrıntılarını paylaştı.

Ersoy, “Nitelikli turist için kapsamlı bir çalışma gerekiyor. Birkaç hafta önce Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Bu protokol ile nitelikli turist için gerekli olan insan kaynağı ihtiyacını karşılayacağız. Diğer önemli kısım olan ulaşım ayağını da THY ile çözüyoruz. Tatil bölgesi denilince Türkiye’de akla ilk olarak charter uçuşlar geliyor. Ancak nitelikli turist tarifeli ve business olarak uçmak istiyor. 2019 nisan ayında başlayacak uçuşlar ihtiyatlı rakamlar belirledik. Ancak bunları 300’lü sayılara ulaştırmak istiyoruz” dedi.

TANITIM DESTEĞİ

THY’nin bu uçuşları için ciddi tanıtım desteği sağlayacaklarını belirten Bakan Ersoy, “THY’ye zararına uç diyerek turizmde başarı sağlayamazsınız. Bu yüzden THY’ye tanıtım desteği vereceğiz Vitrine oynayarak kaybedecek zamanımız yok. Uçuşların 12 ay devam edebilmesi için otellerin 12 ay açık kalması gerekiyor. Bunun için de yeni ihaleler düzenleyeceğiz. Sadece konaklama geliri ile bu iş olmaz. Konaklama gelirimiz 10 milyar dolar, gastronomi gelirimiz ise 5 milyar dolar. İki rakamı 5 yıl içinde eşitlemek istiyoruz.Kitle turizminde vazgeçmiş değiliz. 2023 hedefi olan 50 milyon turisti gelecek yıl yakalayabiliriz ancak nitelikli turisti ülkeye çekerek kişi başı turizm harcamasını yükseltmeliyiz. Yeni uçuşlarla birlikte Türkiye’ye 1 milyon nitelikli turist getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Uzun yıllardır THY’den beklenen bu hamlenin nasıl gerçekleştiğini sorduğumuz Bakan Ersoy, “Artık THY ile aynı dili konuşuyoruz” şeklinde cevap verdi. Yeni seferler ile ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da, “Direkt hatlarla turizmin gelişmesine katkıda bulunacağız. Nitelikli ziyaretçiyi ülkeye çekmeye çalışacağız. Yeni başlayacak uçuşlarla ülkemize 1 milyon yeni ve nitelik turist hediye edeceğiz. Burada bir ‘kazan kazan’ durumu var. THY’nin yaz dolulukları iyi durumda. Direkt turizm hamlesi ile yazın yaşanan dolulukları kış aylarına da taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Turkey gidiyor Turkish geliyor

TANITIM stratejilerinde yapılacak değişiklik hakkında da bilgi veren Bakan Mehmet Ersoy, “Bundan sonra yurtdışındaki tanıtımlarda Turkey ifadesi yerne Turkish’i kullanacağız. Tanıtımın merkezine de THY’yi koyacağız. Bütçeleri daha verimli kullanacağız. Farklı kanallardan tanıtım yerine tek ses bir tanıtım yapacağız. Hedefe hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.

Antalya’dan 13 noktaya

TÜRK Hava Yolları 2019 yılı planlaması çerçevesinde; Antalya Havalimanı’ndan 13 destinasyona 50, Milas- Bodrum Havalimanı’ndan 4 destinasyona 5, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan 5 destinasyona 9, Dalaman Havalimanı’ndan 2 destinasyona 3 frekans olmak üzere toplam 34 noktaya 67 frekans tarifeli yurtdışı seferi gerçekleştirilecek. Haftalık 67 sefer düzenlenmesi planlanan ülkeler ve sefer sayıları ise şöyle: İngiltere 8, Almanya 14, Rusya 14, Azerbaycan 7, Suudi Arabistan 3, Kuveyt 4, Ürdün 4, Ukrayna 1, Cezayir 3, İsrail 5, Lübnan 4.