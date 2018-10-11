11 Ekim 2018 12:34
İzmir'deki zehirlenmelerle ilgili açıklama
İzmir Adliyesi'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımı yapılırken, meydana gelen gaz kaçağı sonucu zehirlenenler oldu. Adliyeye çok sayıda ambulansla sağlık ekibi sevk edilirken, binanın boşaltılmasına başlandı.
İTFAİYE DAİRE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
İzmir İtfaiye Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, "Gaz sızıntısı giderilmeye çalışılıyor. Tehlikeli bir durum yok. İlk bulgulara göre sabotaj ihtimali yok" dedi.
İzmir Adliyesi'nde hareketli dakikalar! Bina boşaltılıyor....