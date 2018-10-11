Suudi Arabistan uçağına dev operasyon!

ADANA Havalimanı’nda Suudi Arabistan’a ait kargo uçağında yapılan aramada, 965 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'dan Suudi Arabistan'a kargo uçağıyla su arıtma aparatları arasına gizlenerek gönderilmek istenen 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a kargo uçağı ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, durum 'gecikmesinde sakınca bulunan hal' kapsamında değerlendirilerek, havalimanının kargo bölümünde arama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, havalimanının kargo bölümünde dedektör köpeğiyle yaptığı aramada, su arıtma aparatları arasına gizlenmiş 965 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini açıkladı.