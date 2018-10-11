WhatsApp ihbarıyla 7 ayını çaldılar!

ZEHRA ÖZDİLEK - CUMHURİYET - Otobüste WhatsApp yazışması yaparken bir yolcunun polise ihbar etmesi üzerine şubat ayında gözaltına alınıp tutuklanan ihraç edilmiş öğretmen Deniz Aktaş (34) 7 ay sonra tahliye oldu.Aktaş, gözaltına alındığı gün çok şaşkın olduğunu belirterek, “Geç gelen adalet adalet değildir. Tutuklanmayı beklemiyordum. Toplumda sürekli bir endişe hali var. Biz de bundan nasibimizi alıyoruz” diye konuştu.

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek geçtiğimiz yıl mart ayında öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Aktaş o dosyadan beraat etmesine rağmen mesleğine dönemedi.



Havaalanına giderken bir yurttaşın Devrim-Der adlı bir grupta yazıştığını iddia ettiği Deniz Aktaş, Bakırköy Cezaevi’nden geçtiğimiz haftalarda tahliye edildi. Gazetemize konuşan Aktaş olay gününü, cezaevi sürecini ve yaşadığı hukuksuzlukları anlattı.

‘7 ayımı çaldılar’

Aktaş halkın üzerindeki paranoya hali olduğuna değinerek, “Şimdi konuştuğum insanlar artık kimseye güvenemediklerini, dışarda telefon yazışmaları yaparken telefonları sakladıklarını söylediler. Cezaevi sürecini okuyarak geçirdim. Eski sosyal medya paylaşımlarımı önüme getirdiler. Bir haftada çıkarım diye düşünürken 7 ayımı çaldılar” diye konuştu.



Cezaevi günlerinden de bahseden Aktaş, “Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, avukatlar, gazeteciler getirildi. Onlarla beraber kalıyorduk. Olabildiğince okuyarak tartışarak, yazarak geçirdik. Cezaevini bir okula çevirdik. Düşüncelerimizi hapsedemediler. Tutuklanma kararı çok hukuksuzdu. Sosyalist bir kadın olarak mücadelemi sürdüreceğim” dedi.