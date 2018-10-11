Sel sularına kapılan kediden kötü haber

Denizli 'de önceki akşam sağanak yağışla gelen sel sularına kapılan ve çevredekiler tarafından bitkin halde bulunup, havluyla kurulanan, saç kurutma makinesi tutularak ısınması sağlanan kedi, tüm çabalara rağmen bu sabah öldü. Kedinin ölümü hayvanseverleri üzdü.

Denizli kent merkezinde önceki akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sokak hayvanları da zarar gördü. Aşırı yağış nedeniyle Enver Paşa Caddesi göle döndü. Kentin yukarı kesimlerinden gelen sel suları, cadde ve sokakları dereye çevirdi. Ömer Ağa İşhanı girişinde ise sel sularına kapılan bir sokak kedisini fark eden çevredeki esnaf, yardım için seferber oldu. Dükkanlarını bırakıp, suda sürüklenen kediyi kurtaran esnaf, ilk müdahaleyi de kendileri yaptı. Suda boğulmak üzereyken kurtarılan bitkin haldeki kedi, önce havluyla kurulandı. Ardından da kedi saç kurutma makinesiyle ısınması sağlandı. Kediyi güvenli bir yere bırakan esnaf, suyla dolan dükkanlarına dönüp, tahliye ve temizlik çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti.

Bugün sabah saatlerinde kediyi kontrol eden esnaf, büyük üzüntü yaşadı. Kedinin tüm çabalara rağmen öldüğü belirlendi.

Kediyi kurtarmaya çalışan fotoğrafçı Onur Çoban, " Kedi şiddetli akan sel suyu nedeniyle kenara sıkışmıştı. Hemen gereken müdahaleyi yaptık. Çok su yutmuştu, karnı da şişti. Onu kurtarabilmek için elimizden geleni yatık. Su çekildikten sonra güvenli bir yere koyduk. Ancak sabah geldiğimizde öldüğünü gördük. Üzgünüz" dedi.

Gümüş takı satan Hasan Acar da "Bizim de iş yerimizin bulunduğu cadde suyla doldu. İş yerlerimize su girdi. Kediyi görünce onun yardımına koştuk. Önemli olan kedinin canıydı, çok kötü durumdaydı. Kurtarmaya çalıştık, ancak çabalarımız yetersiz kaldı. Sabah öldüğünü görünce üzüldük" diye konuştu.