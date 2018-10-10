Kalp krizi geçiren yolcuyu bırakıp devam etti!

Yaklaşık 15 gün önce kalp krizi geçiren Eşref Polat (53), Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındı. 15 Gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan Polat, iyileşmesinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Hastaneden çıkarak Gölbaşı ilçesine bağlı Akçabel köyüne gitmek isteyen Polat burada köy minibüsüne bindi. Polat, bindiği minibüsün Eski 82. Yıl Devlet Hastanesi yakınlarından geçtiği esnada yine kalp krizi geçirdi.

Eşinin kalp krizi geçirdiğini fark eden Hatice Polat durumu sürücüye anlatarak kendilerini hastaneye götürmesini istedi. İstenilen yardım karşısında iddiaya göre minibüs sürücüsü, kendisini yolda bekleyen yolcularının olduğunu, böyle bir şey yapamayacağını belirterek kalp krizi geçiren Eşref Polat ile eşi Hatice Polat’ı minibüsten indirdi.