2 ahşap ev küle döndü

DHA / Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ahmetler Köyü Sofular Mahallesi’nde Hüseyin Anul’a ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki kardeşi Ali Anul’a ait 2 katlı ahşap eve de sıçradı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Özel bir firma sahibi de iş makinesi ile çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, 2 ev kullanılamaz hale geldi. Evlerde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.