2018-2019 eğitim ve öğretim yılı programı, MEB tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte belli oldu

Yeni eğitim ve öğretim yılına başlayan milyonlarca öğrenci 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun yanıtlarını aramaya başladı. Birinci dönemin tamamlanacağı ve sömestr tatiline başlayacakları tarihi sorgulayan öğrenciler, konu hakkında MEB'den yayınlanan açıklamaları öğrenmek istiyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte, MEB'den sömestr tatili tarihi.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.