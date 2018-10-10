Faciaya soruşturma başlatıldı

İzmir Karaburun’da 35 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu meydana gelen ve şimdiye kadar 8 kişinin cansız bedenlerine ulaşılan faciayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BANU ŞEN/HÜRRİYET- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada 8 kişinin ölümüne ilişkin, göçmen kaçakçıları hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, içerisinde yaklaşık 35 göçmenin bulunduğu teknenin alabora olması sonucunda boğularak yaşamını yitiren 8 göçmenin cesedine ulaşıldığı, diğer göçmenleri de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili işlemlerin Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, "Teknede bulunan göçmenlerden, üzerinde can yeleği bulunan ve yüzerek kıyıya ulaşan Irak uyruklu kadının ifadesi doğrultusunda göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" diye belirtildi.