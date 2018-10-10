Korkunç kaza: 14 yaralı

MidyatDargeçit yolunda yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde MidyatDargeçit yolunun 3. kilometresinde, M.H.D. idaresindeki 44 NV 516 plakalı kamyonet ile L.D. idaresindeki 47 KV 023 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralanırken, yaralılar; M.S., B.Ç., S.Ö., H.A., R.Ö., H.S., M.S.E., A.S., M.H.D., L.D., B.S., H.A., H.Y. ve İ.T. olay yerine sevk edilen 112 ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, MidyatDargeçit yolu iki yönlü trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımı ile kaldırıldıktan sonra itfaiye ekipleri yolu köpük ve su yardımı ile yıkadı. Jandarma ekipleri daha sonra yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açtı.

Kazazedelerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.