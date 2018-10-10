Tatlıcı ailesinin yalısına haciz

Gayrimenkul zenginliğiyle bilinen Tatlıcı ailesi hacizle karşı karşıya kaldı. 2012 yılında 74 yaşında hayatını kaybeden Şeyhmus Tatlıcı ’nın kızı Gülşen İlter’e borçlarından dolayı haciz geldi. Boğazın en değerli semtlerinden Kanlıca’da bulunan yalının 1/60 hissesi için Beykoz İcra Müdürlüğü’nce yaptırılan tespit sonucu 460 metrekarelik alanda yer alan yalı ve müştemilat icradan açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Sözcü’den Derin Gökçe’nin haberine göre yalının piyasa değeri yaklaşık 20 milyon dolar civarında. Bosforce Yönetici Ortağı Ulvi Özcan “Yalının içini gezmedim ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla güzel ve bakımlı bir yalı. Bugünkü piyasa koşullarında fiyat vermek oldukça zor olsa da iyi bir yalının her zaman piyasaya çıkmayacağını göz önüne almak gerekli. Ama hisse satışı zor bir iş muhtemelen ortaklarından biri alabilir” dedi.

400 metrekarelik alana kurulu yalı iki katlı. Yalı hissesinin birinci satış günü 06 Kasım da olacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde ikinci satış günü 4 Aralık’ta yapılacak. Satış yeri ise Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi’nde olacak.

Yaklaşık 1.5 milyar dolarlık serveti bulunan Şeyhmus Tatlıcı, 1938’de Diyarbakır’da doğdu. Ağabeyi Salih Tatlıcı ile birlikte iş hayatına tatlıcılık yaparak atıldı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde aralarında “Tat Towers” ve “Sapphire Gökdeleni” gibi birçok gayrimenkulün bulunduğu büyük bir servetin sahibi oldu. 9 çocuk babası Tatlıcı, 16 Haziran 2012’de yaşamını yitirdi.