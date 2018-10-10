İstanbullular dikkat! Yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Sinop, Afyonkarahisar, Muğla, Uşak ve Denizli çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyıları ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyıları ve Kırklareli kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğleden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 23°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul çevreleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELI °C, 21°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar, Muğla, Uşak ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 22°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 21°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

MANISA °C, 26°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Sinop çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARABÜK °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimi ile Doğu Karadeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ haricinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

SIIRT °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı